SANTO DOMINGO. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, aseguró ayer que aspira nuevamente a la Primera Magistratura de la Nación, motivado por hacerle frente a los enormes problemas y la corrupción que afectan al país.

Sostuvo que la no priorización en la inversión en los sectores productivos y el crecimiento irresponsable de la deuda pública, lo motivan a que aspire a conducir, ahora con mayor experiencia, un país que merece que lo gobiernen con mayor sensibilidad, transparencia, carácter y más atención.

“Estoy decidido a echar el pleito por la democracia y contra la corrupción”, afirmó en una nota de prensa enviada a DL.

Consideró que la corrupción ha hecho metástasis en todos los órganos de la sociedad, lacerando la eficacia de las instituciones y afectando que el crecimiento económico del país se convierta en un desarrollo real.

Mejía dijo que ha dado demostración de que es un conciliador, que valora la participación de todos los sectores en la conducción de la nación, sea desde el gobierno como desde fuera del mismo. “Estoy preparado para la política. Decir la verdad se paga, pero no le temo. La gente sabe que no oculto mi verdad. Que no miento”.