Experta dice que clase media se empodera de problemáticas del país

SANTO DOMINGO. La presidenta de la firma encuestadora Asisa Research Group, Lilian Pagán, advirtió que se está observando un fenómeno en el país que no se había visto y es que la clase media se está interesando no solo por el quehacer político, sino que ya no se mantienen al margen de las grandes problemáticas que afecta a la sociedad dominicana.

Pagán reveló, asimismo, que las clases media alta y alta son las que menos votan en las distintas elecciones que se llevan a cabo en la República Dominicana para escoger las autoridades presidenciales, congresuales y municipales.

Explicó que ya se ha hecho tradición que en esos procesos las personas pertenecientes a esos extractos de la población, a penas cuatro de cada diez acuden a las urnas a ejercer el voto.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11, la experta en medición de mercados y estudios de opinión dijo que el empoderamiento de la clase media es un aspecto que los partidos políticos y candidatos que terciarán en los venideros comicios del 2020 tendrán que tomar en cuenta.

Llamó la atención en el sentido de que ese cambio que se está produciendo en la clase media es un factor que merece se le preste atención, ya que eso podría alterar el cuadro conservador que hasta los pasados comicios había permanecido estático en los votantes dominicanos.

“La predicción es muy importante porque sabemos que el extracto medio-bajo y bajo es el grueso de votantes de la población, y que el nivel de abstención de clase media y alta es hasta de un 60 por ciento, entonces para tu calcular tu predicción, debe calcular el nivel de abstención de ese subgrupo“, sostuvo la presidenta de la firma encuestadora Asisa.

Agregó que uno de los aspectos que inciden en ese comportamiento es que quienes más pueden no asocian los resultados electorales a la solución de sus problemas, a menos que no se den cambios muy importantes como el caso del presidente Obama que movilizó a jóvenes de clase media y universitarios que nunca habían ido a votar, o el caso de Donald Trump que consistió el apoyo de gente blanca y de clase media-baja que casi nunca iban a votar.

Sin embargo dijo que en el caso del país hasta los comicios del 2016 esas constantes de posiciones conservadoras frente a temas como el aborto, matrimonio entre personas de un mismo sexo y el caso de la migración haitiana se han mantenido con una alta tasa de rechazo, y de alguna manera ese conservadurismo se manifiesta en los resultados electorales.

“Ahora bien, yo estoy viendo un cambio de clase media y media hacia abajo, no te estoy hablando de la media hacia arriba, se está dando un verdadero empoderamiento que si se moviliza ese grupo de personas quizás las tendencias pueden variar con muchísimo mayor rapidez“, reiteró.

Insistió en que las tendencias pueden sufrir cambios mucho más drásticos porque ese tipo de visión, ella no lo había visto en los estudios realizados hace dos o tres años, porque lo que imperaba es el que todo está bien, y que es mejor un malo conocido que un bueno por conocer, por lo que las estrategias del futuro deben contar con una buena base de investigación para comprender ese fenómeno.

Sobre la próxima publicación de la encuesta de la firma Asisa, Lilian Pagan dijo que esta semana saldrán a medir para ofrecer los resultados correspondiente a los dos años de gestión del actual gobierno del presidente Danilo Medina, y ver el posicionamiento de los partidos y potenciales candidatos.