Hipólito dominó el escenario político esta semana al declarar “muerto” a Leonel

SANTO DOMINGO. El expresidente Hipólito Mejía, ocupó nueva vez los titulares de los diarios del país al tildar de “muerto” a su adversario político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, durante un acto público el pasado domingo.

“Leonel está muerto, y no se preocupen, que yo voy a decir lo que nadie sabe sobre Leonel Fernández”, advirtió Mejía, quien perdió frente a Fernández cuando buscaba ser reelecto para otro período durante las elecciones generales del 2004.

Sin embargo, las reacciones de personas cercanas al entorno del expresidente Fernández y del propio dirigente peledeísta no se hicieron esperar para bajar el fuego desatado por Mejía, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), durante la ExpoProvisiones 2018 celebrada en un salón del centro comercial Sambil.

“Ustedes creen que yo estoy muerto. No, no, tóquenme a ver qué les parece. Vamos a ver qué les parece. Bueno si estoy muerto han cometido un error porque no me han enterrado”, respondió el expresidente Fernández a los periodistas sobre los comentarios del exmandatario, a quien superó en los comicios del año 2004 con una ventaja de 57 por ciento de los votos frente a un 33 por ciento obtenido por Mejía.