Hipólito Mejía anunciará aspiraciones este domingo

SANTO DOMINGO. El expresidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez, anunciará este domingo sus intenciones de volver a dirigir el Estado y de encabezar la boleta B del PRM en las elecciones del 2020, en una alocución que será difundida por una cadena de radio y televisión nacional e internacional.

El discurso de Mejía será difundido inicialmente a las 11:00 de la mañana de este domingo 2 de septiembre por Telemicro, canal 5, Digital 15, Telemicro Internacional, Telecentro, canal 13; Teleantillas, canal 2; Telesistema 11, Coral 39, Color Visión, canal 9; Telemedios (canal 25), Telefuturo (canal 23), CDN 37 y CDN canal 2, en Santiago; Teleradioamerica (canal 12 y 45) y TNI (canal 51).

Además, Acento TV en el canal 38 de Claro y 39 de Tricom, así como TeleNord en los canales 10 y 12 en la línea nordeste; Santo Domingo TV (canal 24), Telecanal 16 y Carivisión (canal 26).

La cadena de emisoras de radio la integran la Z101 FM, Independencia FM en los 93.3 FM; Zol 106.5 FM, Primera FM en los 88.1 FM, CDN Radio en los 92.5 FM, La Nota Diferente en los 95.7 FM, Neón en los 89.3 FM, Studio 88.5, Mortal 99.1 FM, Caliente FM en 94.5 FM, Súper 7 FM en los 107.7 FM, Ke Bueno 105.5FM, Fidelity 94.1 FM, Cadena Espacial en los 107.3 FM y 1280 AM, HIJB en los 830 AM, HIZ 730 AM, Fiesta FM en los 105.7 FM y Radio Comercial en los 1010 AM.

Luego de fijar su postura de cara a los comicios del 2020, el expresidente Hipólito Mejía iniciará sus actividades proselitistas junto a sus cuadros partidarios en el nivel medio del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Se estrenará el próximo martes a las 5:00 de la tarde en un encuentro con seguidores en el Club Calero de Villa Duarte, en Santo Domingo Este.

En un comunicado enviado a los medios, el equipo de prensa de Mejía informó que agotará un programa de encuentros en todos los municipios del país hasta conseguir su meta de volver a la Presidencia de la República.

Los encuentros del exmandatario se harán bajo techo, cumpliendo así con lo dispuesto en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.