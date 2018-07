Jóvenes del PLD y PRM recibirán premio en Washington

SANTO DOMINGO. Los dirigentes políticos Rafael Marcano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y José Julio Gómez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), serán premiados dentro del marco de los Napolitans Victory Awards, que se llevarán a cabo el próximo mes de agosto en la Universidad de Georgetown.

Marcano, será galardonado con el Global Democracy Award, premiación que se otorga a políticos, líderes y activistas que se destacan a nivel mundial. Por su lado, Gómez, recibirá el Youth Leadership Award, premio que reconoce el talento y trabajo de los nuevos líderes en la política.

Los premios son entregados por The Washington Academy of Political Arts and Science, sociedad honoraria que tiene como misión reconocer la excelencia del trabajo y el talento en la industria de la comunicación política, además de elevar la profesión de la consultoría política para mejorar la democracia en el mundo.

Cabe destacar que Rafael Marcano, preside el Movimiento Fuerza Unida de Lideres (FULL), movimiento que apoya las aspiraciones presidenciales de Leonel Fernández, mientras que José Julio Gómez, fue recientemente designado como Secretario de Cooperación Internacional del PRM, y es pieza clave del equipo de Hipólito Mejía.