Leonel Fernández acepta el reto de Hipólito Mejía

SANTO DOMINGO. Desde 2010 el expresidente Leonel Fernández no lanzaba una respuesta o comentario irónico a los constantes ataques directos del expresidente Hipólito Mejía en su contra.

“Esto no es cuento, esto no es relajo, esto no es cuestión de llegó jajá”, dijo Fernández de forma sarcástica en un acto político en noviembre de 2010, cuando no se perfilaba aún que se retiraría del poder y no sería candidato presidencial nuevamente.

Ahora, en respuesta al reciente comentario de Mejía de que Fernández “es un muerto político” y de que revelará cosas de él, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo: “Ustedes creen que yo estoy muerto. Tóquenme a ver si lo estoy, verdad que no, entonces si estoy muerto, cometieron un error porque no me han enterrado”.

También expresó que tenía mucho “horror” ante la amenaza de su adversario.

Mejía ha sido persistente en sus dardos a Fernández, como en el 2015, cuando le recomendó aclarar las acusaciones de soborno que hizo el condenado por narcotráfico Quirino Paulino.

En abril del 2015, Mejía declaró: “Si es verdad que Leonel Fernández, con el control que tiene en el Senado y su socio Miguel Vargas, le dan paso a Danilo, me voy pa’ Gurabo porque nosotros tampoco no vamos a apoyar a un presidente que tenga un alto porcentaje, nosotros queremos competir con Leonel”, en momentos en que se gestaba una reforma constitucional para permitir la repostulación de Medina.

En julio de 2012, Mejía manifestó: “No puedo ni debo felicitar a Danilo, porque estas fueron unas elecciones robadas. No por Danilo (el robo), sino por el presidente Fernández que ha prostituido esta sociedad, y ha querido seguir prostituyéndola”.

“Soy amigo de Danilo, le tengo respeto y lástima, porque no podrá tomar medidas que exige y requiere esta sociedad. Leonel Fernández no ha querido entender ni entiende que él ya no es el líder de este país. El fue el líder obligado, producto del robo que se impuso”, enfatizó.

Ahora Fernández y Mejía aspiran por cuarta vez a las candidaturas presidenciales de sus organizaciones políticas, de cara a las elecciones del 2020.