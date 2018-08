Luis Abinader realiza primer encuentro de “Unidos por el Cambio”

Otras propuestas del político

“Crearemos el programa Madres de Cariño. Consiste que en cada comunidad del país, identificaremos a madres que contrataremos para que cuiden tus hijos mientras sales a trabajar en la máquina de empleo que vamos a crear”.

“Someteremos una ley de seguridad social que va a dar una mejor calidad de vida. Lo vamos a lograr con un gobierno mucho más eficiente, que creará más oportunidades de trabajo y permitirá a los trabajadores informales entrar en la seguridad socia”, fueron algunos de los mensajes publicados por el político en su cuenta de Twitter..

Abinader además se comprometió de manera específica a que en un gobierno presidido por él se atacará de manera radical la inseguridad que afecta a los jóvenes y a erradicar la corrupción y la impunidad que sustraen recursos públicos necesarios para mejorar la calidad de vida del pueblo en general, indica una nota de prensa.

Dijo también que no es un político tradicional cuyas promesas no se cumplen, sino alguien apasionado por trabajar conjuntamente para que la República Dominicana deje de ser un país secuestrado por un partido y se convierta en un país que beneficie a las personas, y no a los funcionarios.