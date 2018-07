Peña Guaba: “Sistema de partidos comienza a colapsar y la ley es su salvación”

SANTO DOMINGO. El secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Tony Peña Guaba, aseguró que los partidos no están llenando las expectativas de la población que pide diversidad, compromiso social, propuestas, transparencia y arbitraje justo y equitativo.

“Lamentablemente los partidos en sí mismos no ofrecen esa garantía. No hay arbitraje, no hay padrones confiables, no hay limpieza en la estructuraciones y formulaciones a la hora de hacer primarias o convenciones”, puntualizó.

Peña Guaba sostuvo que la aprobación de la Ley de Partidos es la salvación de un sistema que comienza a colapsar y es de orden fundamental para la vida política y democrática de la nación.

Denunció que sectores de la sociedad agitan para que los partidos sucumban y se pase por la situación de que se vote por figuras y no a través de partidos comprometidos con el país.

“Eso sería un retroceso para que un encantador de serpientes, la mayoría falsos profetas, terminen siendo presidente de la República. Por eso hago el llamado a evitar que personas sin compromiso social, tecnócratas, figuras sin carrera, sin sacrificios, puedan usar el descontento popular y convertirse en detentadores del Poder Ejecutivo”, indicó.

Afirmó que tras la extensión de la legislatura por 15 días ésta podría ser la última oportunidad para aprobar la Ley de Partidos Políticos para que pueda aplicarse para las elecciones del 2020.

“Si no se aprovecha el momento sería para otras elecciones su aplicación, pero hago un llamado a la clase política que piense en el interés nacional. Los partidos políticos son columnas de nuestra democracia y la verdad es que los partidos políticos, cuasi en su mayoría, son antidemocráticos”, expresó.