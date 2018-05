Reeligen a Antún Batlle y a Genao en la dirección Partido Reformista

SANTO DOMINGO. Una facción del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) reeligió ayer Federico Antún Batlle en la presidencia de la organización y a Ramón Rogelio Genao en la secretaría general, así como a otros dirigentes por un período de cuatro años.

La Asamblea Nacional Ordinaria, convocada por el grupo que encabeza Antún Batlle, sesionó y a unanimidad decidió aprobar la única plancha presentada para dirigir el partido hasta el 2022.

De acuerdo con los organizadores de la actividad, de 1,872 delegados estuvieron presentes 1,281. Hubo excusas de 12 delegados y 60 dirigentes del partido en el exterior también estuvieron ausentes.

Además de Antún Batlle y Genao fueron escogidos José Balaguer, secretario de Organización; Eddy Alcántara, presidente en funciones; Máximo Castro Silverio, primer vicepre- sidente; Ricardo Espaillat, segundo vicepresidente y Sergia Elena de Séliman, tercera vicepresidenta, entre otros.

La asamblea fue celebrada en el coliseo Teo Cruz y para las votaciones la propia asamblea decidió que se votara levantando las manos.

Horas antes de la convocatoria, el otro grupo encabezado por José Hazim Frappier y Rafaela Alburquerque, advirtió que no asistiría a la asamblea de ayer y convocaron para el 8 de julio su asamblea escogería a los que aseguran será los verdaderos dirigentes reformistas.

Antes de la presentación de una única plancha, un hombre que se definió como exreformista y se identificó con el nombre de Miguel Cruz Ciprián propuso que la asamblea fuera pospuesta hasta que se integren los demás dirigentes del partido que no asistieron a la asamblea y que integran la otra facción, pero la propuesta fue rechazada.

Inmediatamente se agotó el procedimiento se procedió a juramentar al equipo que dirigirá los destinos de ese grupo del Partido Reformista.

El reelecto presidente, Federico Antún Batlle, pronunció un discurso en el que expresó que se manejarán con prudencia, paciencia y perseverancia para vencer a los que utilizan la maldad, la mentira y la mezquindad.

“Les tenemos el corazón y los brazos abiertos, pero cuando quieran hablar verdad, cuando quieran actual conforme al esquema democrático y cuando quieran defender los principios y valores del Partido Reformista, en mi corazón no anida en ninguna circunstancia, ninguna animosidad, pero no me presto ni me prestaré a ninguna sinvergüencería”, dijo Antún Batlle.

En la presentación de la motivación para la escogencia de Antún Batlle, el ex diputado Frank Martínez garantizó que durante su gestión el PRSC no será siervo de ninguna otra organización política.

Comparó al reelecto presidente de esa facción del reformismo con Juan Sánchez cuando en 1809 y mediante la batalla de Palo Hincado, se logró recuperar la parte Este en favor de España.

“Hoy Quique Antún , con un equipo de hombres y mujeres, es el Juan Sánchez Ramírez del Partido Reformista Social Cristiano”. De su lado, el reelecto secretario general, Ramón Rogelio Genao, dio que se quedaron las sillas vacías esperando a los compatriotas que adversan al grupo que encabeza junto a Antún Batlle.

Indicó que esos compañeros tienen su espacio y puso de ejemplo que hay 14 puesto en el directorio presidencial, 35 en la comisión política y más de 200 en la comisión ejecutiva.

“Nosotros con humildad les abrimos lo brazos para que vengan sobre la base de objetivo comunes a trillar un nuevo camino del reformismo de cara a las elecciones municipales, congresionales y presidenciales de 2020”, sostuvo Genao.

Precisó que el ausentismo no puede ser un método del ejercicio de la política, sino de competir en democracia y que la mayoría decida el rumbo en función de las reglas de juego.