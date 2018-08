Reinaldo Pared niega que EEUU le haya retirado la visa y muestra el pasaporte visado

SANTO DOMINGO. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, negó este miércoles que el gobierno de los Estados Unidos le haya retirado la visa para entrar a su territorio y atribuyó la versión a sectores que quieren involucrarlo en una campaña de lavado de dinero.

El también secretario general del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atribuyó la versión a “una campaña mediática en su contra”.

Al agotar un turno en el hemiciclo, el legislador mostró su pasaporte visado y detalló los últimos viajes que ha realizado a territorio estadounidense.

La renové, me la dieron el 17 de noviembre del 2015, está vigente hasta el 14 de diciembre del 2025, la renové el 15, fui a Estados Unidos el 20 de enero del 16, el 02 de enero del 17 a Miami, el 02 de junio del 17 a Nueva York, el 7 de noviembre del 17 a Nueva York, el 10 de enero del 18 a Miami, el 21 de marzo del 18 a Nueva York y hoy le despedí a mi esposa, que está en Miami”, expresó.

Y agregó: “De modo que aquellos que andan jugando con que me hayan quitado mi visa, lamentablemente les digo que no, porque no creo que existan razones para que lo hagan”.

De igual modo, dijo que también está vigente su visado a la Unión Europea. “Esa si está en el pasaporte diplomático y está vigente hasta el 16 de mayo del 20”, acotó.

Pared Pérez expresó que quería hacer la aclaración porque tenía entendido que ese rumor busca dañar su imagen más allá que el retiro de la visa. “De conformidad quería hacer esa aclaración porque también me dijeron que se pretende involucrarme en una campaña de financiamiento de una dirección de un país centroamericano. Nunca he participado en un financiamiento de un país ni suramericano, ni latinoamericano, ni de ninguna otra índole. Nunca me he visto involucrado en campañas internacionales porque se pretende, posteriormente, acusarme de lavado de dinero”, dijo.

De igual manera, el desmentido fue colgado en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “ @ ReinaldoPared agotó un turno en el la sesión de hoy del @senadorepdom y aclaró que nunca le ha sido retirada su visa norteamericana, desmintiendo la campaña mediática en su contra. #LaVerdadseImpone”.

El tuit está acompañado de varias fotografías, en dos de las cuales muestra su pasaporte con la visa estadounidense.