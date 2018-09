Reinaldo Pared recibe apoyo de los habitantes de Los Praditos en la capital

SANTO DOMINGO. El aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, visitó hoy el sector de Los Praditos de la capital, donde fue recibido por decenas de seguidores que apoyan su candidatura.

Tras escuchar las quejas de los diferentes líderes locales y de junta de vecinos de esa jurisdicción, Pared expresó en su discurso en la cancha de esa demarcación: “Si me eligen como su presidente no le daré una mano a sus problemas, les daré las dos manos”.

El secretario general del PLD agradeció el respaldo que siempre le han brindado en todas las circunscripciones del Distrito Nacional.

“He sido regidor por ustedes dos veces, he sido diputado dos veces por el respaldo de ustedes y he sido senador tres veces por ustedes, y Dios mediante ustedes también me harán presidente de la República en el 2020”, sentenció.

Sobre la reunión que tendrá mañana lunes el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, presidente del Senado de la República dijo que los temas se trazan minutos antes de iniciar el encuentro cuando se ponen de acuerdo el presidente del partido, el presidente de la República y el secretario general de la organización morada y amarilla.

“Entendemos que se impone que se trate lo referente al plazo dado por la Junta Central Electoral con respecto a la Ley de Partidos Políticos. Ese podría ser uno de los temas”, adelantó.