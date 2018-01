“Si no hay Ley de partidos en la próxima legislatura, el tiempo de aplicarla se habrá ido”

SANTO DOMINGO. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, advirtió que de no aprobarse el proyecto de Ley de Partidos Políticos en la próxima legislatura, no habría tiempo para su implementación para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2020.

En ese sentido, afirmó que “los señores legisladores tienen la pelota en su cancha y deben tener la altura de miras para ver la responsabilidad del momento. La próxima legislatura inicia el 27 de febrero y se extenderá por 150 días. Si no tuviésemos la Ley de Partidos en esos 150 días, el tiempo se habría ido, porque el asunto de los calendarios yuxtapuestos ya no permitirían aplicar esa legislación.”

Castaños explicó que la JCE se aboca a tener calendario electoral en septiembre de 2018, el cual será complejo, ya que en realidad se trata de dos calendarios electorales que quedarán yuxtapuestos por la separación de las elecciones en febrero y mayo de 2020. Agregó que a la duplicidad de calendarios se suma la contrariedad en el manejo de cientos de boletas distintas por efecto del voto preferencial a nivel municipal.

Recordó que la JCE ha ido cuatro veces al Congreso con el mismo proyecto de ley y las cuatro veces ha pasado lo mismo. “En vista de que lo que hay es un problema político. Lo que tenemos con la Ley de Partidos Políticos y su obstrucción en el Congreso por el disenso viene por un asunto político, no jurídico. Llega un momento en que la discusión de las primarias se convierte en el debate de las conveniencias: si me conviene o no. Y cuando la política entra por una puerta, la justicia se va por una ventana”, enmfatizó.

Castaños Guzmán también advirtió que un acuerdo duradero no se hace sobre personas, sino sobre intereses, a la vez que explicó que mientras el debate se base en la personalidad de los actores, no va a ninguna parte.

Las declaraciones del presidente de la JCE se produjeron en su intervención como comentarista en la Mesa Redonda “Selección interna de candidatos y financiamiento político electoral: Una mirada comparada latinoamericana”, organizada por la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

En el mismo evento, Daniel Zovatto, director de IDEA Internacional y disertador internacional central del evento, manifestó que a República Dominicana “le llegó la hora de la reforma. No pueden seguir pateando la pelota. Se está convirtiendo en un acto de irresponsabilidad. No deberían ir a las próximas elecciones sin haber adoptado una ley en materia de partidos políticos y de reforma electoral, que regule sobre todo el financiamiento de partidos políticos, acceso de medios de comunicación, entre otros. La clase política debe asumir su responsabilidad.” Agregó que “si hay una debilidad manifiesta que tiene el sistema político dominicano, es una marcada debilidad en materia de financiamiento.”

Por su parte, Celso Marranzini, quien participó como comentarista y representante del sector empresarial, calificó como “vergonzoso” el hecho de que tengamos 15 años discutiendo un proyecto de Ley de Partidos Políticos en el Congreso Nacional y cuestionó que los legisladores sean los encargados de regular, cuando no han tenido la capacidad de regularse a sí mismos.