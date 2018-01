José Ignacio Paliza: “Trabajaré para que se mantenga la armonía que hay entre Hipólito Mejía y Luis Abinader”

SANTO DOMINGO. A algunos dirigentes de la vieja guardia les comienza a inquietar la meteórica carrera política de José Ignacio Paliza, quien con solo 36 años ya cuenta con un importante apoyo como candidato a la presidencia del principal partido opositor.

De lograrlo en la convenció del próximo 18 de febrero, Paliza estaría dando su cuarto paso político ascendente en 8 años, que inició como diputado de Puerto Plata en el 2010, senador en el 2016, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura en ese mismo año y primer presidente electo del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Es doctor en Derecho de la Universidad Iberoamericana (Unibe) y estudió en la Universidad de Harvard, y ahora tendrá que librar una lucha de 34 días por la presidencia, para lo cual comentó sus planes a Diario Libre.

—Se dice que su ascenso sería muy rápido a la presidencia del partido, que le falta tiempo. ¿Qué opina?

No se puede ver bajo ninguna circunstancia que esto es un proyecto de Paliza, ni que es un proyecto individual si la percepción que se tiene luego de obtener la posición es esa, entonces los propósito que buscamos no se logran.

Este es un proyecto de todos, inclusive no es un proyecto de una generación como tal, es un proyecto intergeneracional en el que tenemos que abrazarnos todos para tirar hacia adelante un partido que no le pertenece al PRM sino que es de la sociedad y del país completo.

Por eso en un tuit que escribí invité a los demás candidatos a la presidencia del partido, hombres y mujeres con talentos diversos, a que recorramos el país juntos, y que podamos construir ideas juntos, porque este no puede ser el proyecto de Paliza, o el proyecto de un grupo, sino el de todos.

—¿No teme de que se la acuse de parcial a favor de un grupo?

No, soy una persona que usualmente intenta conciliar, que no le gusta la dinámica que se da de grupos, y por tanto en mi ejercicio en la presidencia del partido, junto a los demás dirigentes porque no puede ser una dirección unipersonal, tiene que ser con una visión integral.

Tenemos que trabajar para que esa armonía que existe entre los dos principales líderes del partido, Hipólito Mejía y Luis Abinader, pueda mantenerse, y que nosotros podamos generar mayores vasos comunicantes entre ellos para que la vinculación política entre ellos pueda ser la mejor.

Es un reto que sé que se presentará, pero gozo de excelentes relaciones, inclusive primarias, con ambos dirigentes y por tanto sé que mi comportamiento siempre favorecerá la unidad de ellos.

—¿Qué tipo de oposición haría Paliza de ganar la presidencia?

Yo creo que nosotros tenemos que hacer una oposición vertical cuando haya que ser vertical y siempre tendrá que ser útil, pero tenemos que construir también una oposición que pueda ser puente.

A fin y al cabo lo que buscan los partidos políticos es el bien del país y muchas veces tenemos que colocarnos de ambos lados de la mesa y poder nosotros construir alternativas que permitan que el país funcione. Por eso a mí me llama la atención cómo algunos de nuestros líderes, por ejemplo Luis Abinader, proponen pactos políticos, porque nosotros tenemos que construir desde la oposición alternativas de unidad para lograr cosas y echar hacia adelante a la República Dominicana.

—¿Cómo piensa modernizar al PRM?

Primero convocando al Congreso del partido en el que podamos escuchar la militancia, hacia dónde quiere que el partido vaya, bajo qué preceptos, y después de ese Congreso hacer una reforma estatutaria que pueda permitir que el partido tenga una organización mucho más vertical que horizontal, en donde cada vicepresidente y subsecretario general tenga una función específica qué cumplir.

Que podamos crear nuevos departamentos y un seguimiento día a día de las políticas públicas y las políticas de Estado que se ejercen desde diferentes estamentos y diferentes áreas del quehacer social.

Tenemos que crear un branding que cuando se recorra el país y se vea un local del partido identificas de inmediato que ese es PRM y qué significa el PRM, con colores homogéneos, símbolos y letreros homogéneos.

Tenemos que descentralizar las funciones de las direcciones municipales y provinciales, porque la construcción del propio eje de oposición no puede realizarse desde la Capital, debe hacerse en cada rincón del país donde el PRM esté presente construyendo alternativas.

Que también las ideas de los propios militantes del partido surjan desde ese espacio horizontal de conversación.

Nosotros tenemos que formar a nuestros dirigentes porque cuando llegan los partidos políticos y no saben para qué, tenemos que tener una visión de lo que queremos para la ciudadanía.

El proyecto que tenemos de partido tiene que ser visto con la necesidad de fortalecer la organización como tal y no permitir que el día a día sea el que tome la agenda.