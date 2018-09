Psicóloga: “Las mujeres deben perder el miedo a denunciar la agresión sexual”

Otras denuncias de comunicadoras

Luego de que el Ministerio Público presentara la acusación contra Pablo Ross se han registrado varias denuncias públicas sobre la alegada conducta acosadora del imputado. Las comunicadoras sociales Carol Pérez y Milagros Beras sacaron a la luz pública sus testimonios del acoso perpetrado supuestamente por Ross.

Milagros Beras dijo que cuando empezó su carrera Pablo Ross la acosaba, y que incluso la despidió de un programa radial “porque (Ross) no pudo lograr su objetivo”, que a su entender, era abusar de ella.

Mientras que Carol Pérez dijo que en una ocasión fue acosada y casi abusada por Ross. “Yo fui casi abusada por él. Siendo yo una señora madura, yo fui acosada por ese señor de una manera que nunca en mi vida. Cuando ese señor me acosó, yo me quedé en shock. No me quiero imaginar para una niña joven de la que él perseguía”, dijo Pérez en un programa.

El próximo martes el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, le conocerá medida de coerción a Ross, debido a que ayer se produjo un aplazamiento para someter a su hijastra a una entrevista bajo el sistema de Cámara Gesell.

El abogado de Ross, Luis Yépez, dijo que la acusación contra su cliente es falsa y que queda evidenciada en un expediente débil y con pocas pruebas.