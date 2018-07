Refugiada del temporal: “Si mi vecina no me despierta a tiempo no sé dónde estaría yo y mi familia”

SAN CRISTÓBAL. Cruz Providencia Santana, de 46 años de edad, vive en el barrio Moscú en la provincia de San Cristóbal, una zona casi inhabitable cuando llegan los temporales de lluvias.

Reside junto a su padre, un señor minusválido, de 81 años, y a su hijo, de 21, quien padece problemas mentales. Un día decidieron alquilar una vivienda justo en un punto vulnerable de esta barriada y la experiencia no ha sido favorecedora.

Cuando el agua penetró de manera sorpresiva su hogar a eso de las 3:00 de la madrugada de este martes, fue una vecina quien la despertó y le avisó: “Vecina salga que el barrio se está inundando”.

En medio de la desesperación a Providencia solo le dio tiempo a sacar a su familia y llevarla a uno de los albergues dispuestos por las autoridades de emergencia.

“Si mi vecina no me despierta a tiempo no sé dónde estaría yo y mi familia”, asintió con la cabeza y estrujando sus ojos.

“Mi temor es que un día yo esté dormida y el agua inunde mi cobija con toda mi familia dentro y yo no logré salir a tiempo. Anoche mis vecinos me tocaron la puerta, ¿Y si por casualidad no lo hacen?, no se sabe qué podría pasar”, expresó temerosa, en el albergue en que se protege.

Toda la ropa que tenía dentro de un tanque se viró y flotó en el agua. Su cama se empapó, el mantel de la mesa cayó y las sillas plásticas y algunos electrodomésticos emergieron con la inundación.

Parte de sus vecinos que también le acompañan en el hospedaje. Dicen que vivieron una experiencia similar. Ahora, a la casa número 16, ubicada en la calle 4 del mencionado barrio y por la que Providencia paga religiosamente 3,500 pesos mensuales, solo se puede llegar en bote.

Providencia ha deseado tener una mejor suerte en la vida. Sin embargo, en su transitar por ella, ha tenido que dedicarse a su hijo y padre enfermo y dice que eso le impide crecer, pero que por nada en el mundo puede abandonarles.

Sin esposo, la dama se dedica a lavar y a planchar en una “casa de familia” y dice que no pierde la esperanza en que las cosas cambien para bien algún día.

La provincia de San Cristóbal fue colocada por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) junto a San José de Ocoa y el Gran Santo Domingo en alerta roja y las lluvias podrían continuar por las próximas 36 horas debido a la nubosidad que acompaña la onda tropical que degeneró la tormenta tropical Beryl.