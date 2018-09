Chanel Rosa: “El sistema de salud no puede hacer el trabajo de Migración”

SANTO DOMINGO. El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany, justificó este viernes la asistencia médica que la República Dominicana brinda a los nacionales haitianos y dijo que el sistema de salud está jugando el papel que le corresponde.

En ese sentido, dijo que las autoridades sanitarias no pueden hacer el trabajo de la Policía Nacional o de la Dirección de Migración en relación con estos nacionales.

“Yo lo que he dicho es que el sistema de salud no puede realizar el papel que le corresponde a Migración. El servicio de salud no puede hacer de policía migratoria, ese no es nuestro rol”, expresó al ser entrevistado en el programa El Tribunal de la Tarde, que se transmite por Telefuturo, canal 23.

De acuerdo a una nota de prensa, reseñó en que la principal demanda hospitalaria de la población haitiana en la República Dominicana son los partos, y dijo que la mayoría corresponden a mujeres indocumentadas.

Dijo, además, que en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia hay un 27% de las parturientas que son de nacionalidad haitiana, con dos condiciones: las que viven aquí hace 20 años y otras que las traen a parir aquí.

Destacó que el costo de atención hospitalaria de una parturienta haitiana varía, porque dependerá de si el parto es natural o si es por cesárea e, igualmente, de si se presentan complicaciones.

Durante la entrevista, el funcionario comunicó que se están creando unidades neonatales en zonas estratégicas para reducir la mortalidad neonatal.

También dijo informó que el principal gasto de los hospitales está en la atención de casos de accidentes de tránsito y de enfermedades cardiovasculares.



Relación con el CMD



Precisó que han tenido muy buena relación con el Colegio Médico Dominicano (CMD) y con los demás gremios del sector salud, esto, según dijo gracias a la realización de reuniones dos veces al mes, donde se exponen diversos temas, entre estos el de los horarios.

Rosa Chupany dijo que a los directores de los hospitales es a quienes les corresponde que los médicos cumplan con sus horarios de trabajo.

“La lógica que estamos haciendo en estos meses, de dotar de equipos y personal suficiente los hospitales, es evitar que eso se convierta en un tema de distracción y excusas”, indicó de acuerdo a la nota de prensa.

En tanto, sostuvo que los recursos en salud son escasos por muchísimas razones, ya que el sistema de salud dominicano, sobre todo el sistema de prestación de salud está integrado por 186 hospitales, a los que están incluidos los antiguos hospitales del Seguro Social, todos bajo la responsabilidad del Servicio Nacional de Salud.

“El gobierno dominicano inició la remodelación de una parte de esos hospitales, 56 centros de salud, de esos, 6 se construyen nuevos y 50 están siendo reestructurados. Este trabajo es fundamental para la salud de la gente, hacer un diagnóstico más preciso, y en especial para mejorar la calidad de la atención”, dijo.

Rosa Chupany resaltó que con la remodelación de los hospitales ahora tienen un nicho importante de financiamiento que son las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), no solo el Seguro Nacional de Salud (Senasa), sino también las ARS privadas.

Dijo que hay personas afiliadas a distintas ARS que prefieren asistir a los hospitales recién inaugurados porque tienen un valor agregado para ellos, además del tema de la calidad, no tienen que pagar copago, ni diferencia, lo que significa un atractivo que están convirtiendo esos hospitales en competitivos, porque no todo el que está en el régimen contributivo es rico. Hay obreros y personas que ganan sueldo mínimo, porque este régimen es para personas que tienen un salario formal.

El Ministerio de Salud Pública les exige a los hospitales públicos el mismo procedimiento y las mismas condiciones para habilitarlo que una clínica privada, por eso hay que cumplir con todos los procedimientos, sobre todo en los hospitales recientemente inaugurados”, expresó.

Destacó que hay otros hospitales que no tienen que ser intervenidos, que son los llamados hospitales de autogestión, que en su gran mayoría funcionan muy bien.

También están trabajando con la designación de personal, integrando más de 600 profesionales de la medicina, enfermería, odontología y técnicos de rayos x para esos hospitales. Hubo un proceso en que se pensionó una parte importante de los recursos.