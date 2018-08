Colegio Médico califica a las ARS de obstáculos para salud del pueblo

SANTO DOMINGO. El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) Wilson Roa reveló ayer que la Administradoras de Riesgos de Salud se han convertido en un gran obstáculo para el desarrollo de un sistema de salud y garantías de la salud de todos los dominicanos.

“Ellas no son Administradoras de Riesgos de Salud, ellas son Administradoras de Riesgos Financieros, pero de unas finanzas que las trabaja otro, porque ellos no producen ingresos, que yo sepa, por ninguna vía productiva, porque no tienen aparato productivo, tienen aparato de intermediación y eso es lo que se ha convertido en el gran obstáculo para el desarrollo de un sistema de salud y garantía de salud de los dominicanos”, dijo.

Dijo que el pasado viernes se convocó a una reunión para un acercamiento e iniciar la discusión, “que pienso para el miércoles 22 de se va a comenzar a implementar a partir de ese momento, porque nosotros vamos con una postura, la de siempre, que se cumpla lo que dice la ley y los acuerdos firmados”, dijo.