Cómo vivir unas vacaciones cardiosaludables

“No debemos olvidar que la sed es una señal que nos avisa de que hay que beber líquidos. No es saludable aguantar sin beber. Por el contrario, se recomienda beber sin esperar a tener esta sensación”, añade la doctora Aída Iglesias, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

Para desconectar

Las vacaciones son para desconectar. La idea es olvidarse por unos días del trabajo, del despertador, de las prisas y de los horarios estresantes. Sin embargo, es necesario mantener las buenas costumbres para que nuestra salud cardiovascular no se resienta.

Los especialistas de la Fundación Española del Corazón nos ofrecen algunas recomendaciones a tener en cuenta durante las vacaciones. La primera de ellas es hidratarse y cuidar la alimentación.

En este sentido, señalan que no hay nada de malo en comer fuera de casa siempre que controlemos las grasas y la sal. “Es buena idea optar, al menos de vez en cuando, por platos cocinados al vapor, a la parrilla o a la plancha y procurar que las verduras y hortalizas no se queden fuera de nuestra dieta. Los pescados, que suelen apetecer más en estas fechas, también son buena elección”, proponen.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que para tener una alimentación sana es preciso comer frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Así, recomienda consumir al menos 400 gramos de frutas y hortalizas al día, es decir, cinco porciones. No obstante, aclara que las patatas, las batatas, la mandioca y otros tubérculos feculentos no se consideran frutas ni hortalizas.

Otro de sus consejos es limitar el consumo de grasa al 30% de la ingesta calórica diaria. La OMS subraya que las grasas no saturadas (presentes en alimentos como el pescado, los aguacates, los frutos secos o el aceite de oliva, entre otros) son preferibles a las grasas saturadas, que se encuentran, por ejemplo, en la carne grasa, la mantequilla, el aceite de palma y coco, la nata, el queso y el ghee. Además, recalca que las grasas industriales de tipo trans no forman parte de una dieta sana. Las grasas trans se hallan en los alimentos procesados como margarinas, galletas, pasteles, pizzas congeladas, etc.

Del mismo modo, la OMS indica que hay que limitar el consumo de sal a menos de cinco gramos al día (lo que equivale a una cucharadita de café) y consumir sal yodada. De hecho, esta entidad estima que se podrían evitar 1,7 millones de muertes cada año si el consumo de sal se redujera al nivel recomendado.

En lo relativo a la hidratación, es necesario recordar la importancia de beber agua con regularidad, sobre todo durante el verano.