“El autismo es como una piedra preciosa a la cual debemos sacarle el brillo”

SANTO DOMINGO. María del Mar Luna es madre de dos niños autistas, dominicana, pero reside en el extranjero, a quien una mala experiencia en un visita al país la llevó a crear la Fundación Hablemos de Autismo RD para orientar a la sociedad sobre el trastorno neurobiológico del desarrollo y que ella prefiere llamarle condición.

Está en el país, para participar en las actividades de la conmemoración del Mes de la Concienciación del Autismo que se desarrolla en Ágora Mall, donde se exhiben desde diseños de moda hasta pinturas de personas con esa condición.

Su visita fue aprovechada por el Grupo Omnimedia para que oriente a sus colaboradores sobre el espectro autista, características y la necesidad de educar en ese sentido para poder ir dando pasos, para que como sociedad se avance en la inclusión. Compartimos algunas inquietudes.

—¿Qué busca con esta campaña de concienciación?

Que las personas que asistan a Ágora Mall reciban orientaciones y con unos lentes 3D pueden ver y sentir en un video de dos minutos siete segundos desarrollado por la Sociedad Nacional de Autismo del Reino Unido lo que puede vivir una persona dentro del autismo.

—¿Cuál es el objetivo de su fundación ?

La inclusión. Es un proyecto que se inicia para romper un mito dentro de la sociedad dominicana de que el autismo es una capacidad diferente del ser humano, que no es una enfermedad. Si la sociedad no está preparada para las personas con capacidades diferentes y les cierran las puertas, significa que no hay inclusión. La inclusión es el respeto a las capacidades de personas diferentes. Cuando estamos en un centro comercial, puede ser que un niño sienta todo el estímulo de lo que son las luces, sonidos y muchas veces pueden caer en crisis dentro del centro y las personas juzgan sin conocer qué es lo que pasa.

—¿Cómo se puede identificar a un niño con esa condición?

Presentan dificultad para interactuar con otros, para los cambios, juegan de forma ilimitada, caminan en puntas o aleteos de manos, tienen poco o ningún contacto visual y no le temen al peligro.

El espectro del autismo es una gran sombrilla que lleva todo una gama. Cada niño es completamente diferente y sienten los estímulos de manera muy variada y marcada. Una de las cosas que podemos entender es que cuando ven que el desarrollo no va a la medida de lo que sería la edad de un niño. En mi caso, mi niño menor cuando veían una película me la contaba con todo y punto, pero cuando quería coger un objeto no podía agarrarlo bien, entonces, me dije aquí hay un problema que el niño es muy verbal, pero en otra parte del desarrollo no va. Mi hijo mayor que es autismo severo no es verbal y tuvo todos estos signos.

—¿Cuál es su recomendación a los padres con hijos autistas?

Ser pacientes y ayudar a sus hijos. Debido a que tienen más limitantes, su trastorno del espectro se ve muy marcado. Los que no tienen esa condición tenemos patrones de conducta que sabemos canalizar. Un ejemplo, hay personas que les gusta poner todo en orden, pero entienden que deben ceder en algún momento, los autistas no entienden que deben manejar sus emociones para que la sociedad lo acepte. El trabajo que deben hacer los padres y terapeutas es llevar al niño al desarrollo igual de su edad, porque cuando se diagnostica a un niño a los dos años, en la parte cognitiva el niño está de once meses, en lo sensorial, tiene de doce meses de edad.

— ¿Cuál es la importancia de las terapias?

Ayudan a que sean más flexibles, a que los objetos se pueden poner de varias maneras y a desarrollar sus capacidades.

—Ahora se habla mucho del autismo, ¿a qué se debe?

A que se ha etiquetado y separado. El autismo siempre ha existido. Mozart, Bill Gates y todos los más grandes que han dejado un legado en el mundo estuvieron dentro de las condiciones del autismo, pero la sociedad no se enfocaron en la condición, lo hicieron en la capacidad de esas personas y no vieron lo que es el autismo y, por eso, se desarrollaron también y pudieron encontrar su punto fuerte.