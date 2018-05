Entregarán la maternidad La Altagracia en agosto

Pese a cifras dice no hay brote

Pese a que la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI), del Ministerio de Salud Pública, registró que durante las últimas cuatro semanas han ocurrido unos 3,316 casos de varicela en el país, el ministro de Salud, Rafael Augusto Sánchez Cárdenas, dijo que “existe es un movimiento estacionario de esta enfermedad y no existe brote”. “Esto es como la gripe que cuando llega el frío sube, por lo que esto no es una epidemia ni nada por el estilo, no hay motivos para alarmarse”, apuntó el funcionario. Señaló que no existen vacunas que se apliquen para esta enfermedad, sino que la población debe aplicar medidas de higiene en todos los sentidos para evitar contraer esta infección causada por el virus varicela-zóster.