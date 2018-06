Es urgente dar prioridad y financiar la lucha contra enfermedades crónicas

“De poco sirve que unos avancen y el resto no. La sociedad es un ser vivo y si una parte está enferma, lo está toda la sociedad”, sostuvo Vázquez.

Según la OMS, cada año, siete de cada diez muertes en el mundo son causadas por una enfermedad no transmisible, y más de 15 millones de personas de entre 30 y 70 años fallecen prematuramente a causa de una de estas patologías.

Vázquez defenderá ante sus homólogos reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas la necesidad imperante de asumir personalmente el rol de luchar para atajar el flagelo de las enfermedades no transmisibles.

Este es el mensaje que hoy transmitió hoy la comisión de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre enfermedades no transmisibles, creada en febrero para redactar un informe de evaluación y recomendaciones.

GINEBRA.- La lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles debería ser una prioridad mundial, por ello es acuciante revertir la falta de voluntad política y encontrar la financiación con la que dotar planes de acción urgentes y a largo plazo.

La demencia es una de las diez principales causas de muerte en el mundo, y casi 800.000 personas se suicidan anualmente.

Una de las primeras constataciones es que si no hay un cambio de rumbo radical, no se logrará la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducir en un tercio las muertes prematuras por las enfermedades no transmisibles.

“Sino redoblamos esfuerzos ahora, lamentablemente no lograremos las metas”, lamentó el presidente uruguayo.

Otra es que si bien se han escrito muchos planes nacionales, pocos se han implementado, sobre todo por falta de financiación.