Gobierno lanza guía de atención a recién nacido y advierte a personal médico de incumplimiento

SANTO DOMINGO. Durante su intervención en el lanzamiento de la Guía de Práctica del Recién Nacido Prematuro y la Tercera Generación de Protocolos de Atención en Salud, Chanel Rosa Chupany señaló que representa un enorme esfuerzo liderado por el Ministerio de Salud que le corresponde al personal de salud del Servicio Nacional de Salud (SNS) cumplir con su correcta implementación.

“Nos estamos jugando la vida de miles de mujeres y niños”, advirtió Rosa Chupany y agregó que el SNS no tolerará que al hacer una evaluación no se estén aplicando.

Ver reportaje Aumentan 31.9% las muertes de recién nacidos en el primer trimestre de 2018

“En la búsqueda de la reducción de la mortalidad materno neonatal, en el SNS acabamos de designar la promoción completa de los graduandos en Perinatología de la maternidad La Altagracia quienes prestarán sus servicios en diferentes provincias del país”, indicó Rosa Chupany en una comunicación de prensa enviada a los medios.

Advirtió que “bajo ningún concepto permitiremos que se busquen excusas, que se diga que el Estado no está cumpliendo”, en ese sentido añadió que desde el SNS se está designando al personal, equipando y habilitando las maternidades y mejorando su infraestructura”.

“Aquí ha habido un tema de incumplimiento de gente que exige sus derechos y no cumple con sus deberes”, sostuvo el incumbente, quien añadió que “el trabajo enorme que se ha realizado con apoyo de las sociedades medicas, trae ahora el proceso de aplicación”.

Concluyó su participación diciendo: “Quiero advertir que no tenemos opciones que no sea cumplir esos protocolos que son vinculantes y obligatorios. Ni el SNS ni el MS vamos a aceptar su no aplicación”.