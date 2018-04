La generación de los niños sobre protegidos

La hiperpaternidad no da la felicidad

Según cita Millet en “Hiperniños”, hay otra relevante investigadora, la psicóloga clínica estadounidense Madeline Levine, autora de un best-seller del New York Times, titulado “The Price of Privilege”, que también opina que la hiperpaternidad no da la felicidad.

Levine cree que la parte más difícil que tienen psicólogos, educadores y profesionales de la salud mental es convencer a los padres de que la crianza hiper no funciona.

Para ello recomienda utilizar la empatía y nos señalarles con el dedo, así Levine afirma:

“los padres actuales están muy perdidos y tienen muchos miedos. Aunque dicen: “sí todo esto tiene sentido, tenemos que confiar y dejar ir a los hijos”, en realidad sufren, porque temen que, al hacerlo, al relajarse, los van a poner en desventaja”.

En su libro, Millet (blog www.educa2.info) también da claves para revertir esta crianza para hiperniños, haciendo hincapié en las habilidades, más allá de las académicas, que nuestros hijos necesitan para avanzar en la vida.