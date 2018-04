Niña necesita ayuda para poder escuchar

Para ayudar a Laura Patricia, puede hacerlo llamando al teléfono: 809-545-2187 / cel: 809-967-2882 y pueden depositar a la cuenta del Banco Popular No. 775448012 a nombre de Elbin Díaz Almonte.

La sordera no le permite aprender a hablar, solo por lenguaje de señas, y afecta su aprendizaje ya que es más lento, actualmente ella estudia en la Escuela Nacional para Sordos.

SANTO DOMINGO. La niña Laura Patricia Díaz Melo, de 7 años de edad padece de una enfermedad acústica que le impide escuchar, pero puede ser curada a través de una operación que tiene un costo de 27,000 dólares, según informa su padre Elbin Díaz Almonte. Laura vive con sus padres y un hermano de 2 años. La enfermedad, “hipoacusia neurosensorial bilateral profunda a grave de etiología no determinada”, consiste en una sordera profunda, en este caso de nacimiento.

El padre pide ayuda para la operación de su hija ya que no tiene los recursos para pagar esa cantidad de dinero: “He solicitado ayuda a distintas instituciones, pero aún no he recibido”, dijo.

Díaz Almonte contó “soy un hombre pobre que estoy devengando un salario mínimo que solamente da para cubrir las necesidades básicas del hogar y es muy elevado el costo de esta operación”, indica.

“Solicito por este medio, aquellas instituciones o personas que puedan y tengan el deseo de ayudar o colaborar con esta familia pues les pido que lo hagan ya que será muy bien para Laura”, dice. Actualmente contamos con $17,400 pesos que es muy lejano al monto que necesitamos”.

Para ayudar a Laura Patricia, puede hacerlo llamando al teléfono: 809-545-2187 / cel.: 809-967-2882 y pueden depositar a la cuenta del Banco Popular NO. 775448012 a nombre de Elbin Díaz Almonte.