Salud Pública advierte habrá sanción si hubo mal manejo en caso de fallecimiento por rabia

SANTO DOMINGO. El Ministerio de Salud informó que realiza una investigación y análisis sobre el caso de la señora que falleció el pasado martes, presuntamente por rabia humana, tras ser mordida por un hurón el 30 de enero del presente año.

Se trata de una señora de 54 años, quien residía en la comunidad de Gurabo, en la ciudad de Santiago.

Sobre este deceso, la ministra Altagracia Guzmán Marcelino instruyó a técnicos de la Dirección de Gestión de Salud de la Población a realizar una experticia. Advirtió que de comprobarse que la señora no recibió las atenciones que manda el protocolo, como apuntan sus familiares, tomará acciones con el personal de salud implicado.

No obstante, dijo que hasta tanto no se tenga información precisa, no pueden asumir una decisión, porque la idea no es actuar a la ligera sino tomar las medidas de lugar para garantizar la atención de calidad a las personas que reciben los servicios de salud y evitar casos similares.

“Entendemos que hay que trabajar muy a fondo con el personal, en lo que tiene que ver con capacitación y mejoría de sus condiciones y de los centros, pero también hay que tomar acciones cuando por un mal servicio, se pone en peligro la vida de un ser humano. No podemos seguir actuando como si nada pasara, tenemos que ver todas las aristas” indicó.