“Tenemos el reto de cambiar la diabetes de enfermedad, a una condición de vida”

SANTO DOMINGO. La diabetes es una enfermedad que acompañará toda su vida a quien la padece, por tanto, es necesario que la persona aprenda a vivir con ella.

Así lo afirma el director del Instituto nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDEN), Ammar Ibrahim, quien aprovecha este mes en que en el país dedica a la diabetes para compartir algunos consejos sobre cómo controlar la dolencia que afecta al 13.45 de los dominicanos.

—¿Cuáles son los principales retos que tiene el país para enfrentar la diabetes?

La diabetes es una realidad que afecta a casi al 14% de la población y el reto es tratar a las personas que tienen diabetes y mejorar sus condiciones de vida y dar la atención necesaria al casi 10% de la población que es pre diabética, si no los educamos, los capacitamos, ni les dirigimos toda la atención necesaria, una parte importante de ellos, tarde o temprano, van a ser diabéticos.

—Doctor ¿qué es lo más catastrófico de esta enfermedad?

Que a la mayoría de las personas que tienen diabetes le va acompañar toda su vida, entonces, si no se trata como se debe, si la gente no lleva su tratamiento y no sigue los consejos de sus médicos, puede terminar con una complicación y la diabetes mal controlada no deja un órgano sin afectarlo, desde el cerebro, los ojos, el corazón, las piernas. Si la enfermedad es controlada, la diabetes puede cambiar de una enfermedad a una condición de vida y ese es el reto que tenemos como institución líder en el manejo de la diabetes en el país.

—¿Cuáles son esos primeros síntomas que pueden hacer pensar a una persona que sufre de diabetes?

Para responderle tenemos que orientar a la población que la diabetes se divide en dos, desde el punto de vista de síntomas. El primer segmento son aquellas personas que presentan los síntomas clásicos: cansancio, tomar mucha agua, orinar con mucha frecuencia y mucha cantidad, la persona come bien, pero está perdiendo peso y algunas visiones borrosas. Eso lo presentan algunos pacientes y el hay otro grupo que puede tener diabetes sin presentar ningún síntoma.

Esa es la importancia de educar a la población de que debe chequearse, no hay que esperar síntomas para diagnosticar la diabetes, porque una parte importante de los diabéticos no los tienen, por tanto tenemos que correr la voz de que es importante medir el azúcar en la sangre (glicemia), es más fácil y rápido para saber si la persona tiene la condición o sufre la enfermedad. Eso lo debe hacer una vez al año, o cada seis meses si tienen factores de riesgo, como la obesidad, la vida sedentaria, algunas historias familiares

—¿Cuál es su recomendación a una persona que tiene la enfermedad y cual es ritmo de vida que debe mantener para sobrevivirla y sin llegar a situaciones extremas como la amputación?

La disciplina. Es necesaria y esencial. El diabético debe visitar a su médico una vez cada tres meses, aunque no sientan nada, porque con esa visita rutinaria el especialista conoce cómo está, en qué está su tratamiento, si se debe o no modificar y prevenir alguna complicación en etapa muy temprana y, por tanto, el tratamiento será muy efectivo. Debe caminar un promedio de 30 minutos, por lo menos cinco veces a la semana, y mantener su dieta balanceada.