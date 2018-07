Policía confirma que hay una persona detenida por agresión a hija de dueño de Transporte Espinal

SANTO DOMINGO. Una persona está detenida en el Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional en Santiago para ser investigada por los golpes que recibió la hija del propietario de Transporte Espinal.

Frank Félix Durán Mejía, vocero de la institución, ofreció la información a Diario Libre por teléfono. Dijo que no podían ofrecer más detalles para no entorpecer las indagatorias.

“Me informan que ciertamente hay una persona detenida, pero para fines de investigación. No me dieron los detalles porque están en la fase de investigación, así que vamos a seguir esperando”, expresó

“No me dijeron si era el médico, no me dieron esa versión”, contestó cuando se le preguntó si la persona que estaba detenida era un médico.

Este martes fueron interrogadas entre cuatro y cinco personas por oficiales policiales y miembros del Ministerio Público. Las autoridades dijeron que procederían a interrogar a todo el que entró o salió del edificio en donde reside la agredida.

La mujer agredida es María Altagracia Espinal Vargas, de 31 años de edad, fue encontrada inconsciente en el interior de su apartamento, ubicado en el residencial Lourdes, de la urbanización Jardines Metropolitanos, el 26 de este mes.

De acuerdo a informes, la dama presentaba golpes cuando fue hallada dentro de su apartamento. Hoy fue trasladada por sus parientes hacia Estados Unidos, luego de varios días ingresada en una clínica en Santiago.