"Santo Domingo: La ciudad que enterró sus ríos y crió niños obesos"

Santo Domingo tiene tres ríos: Ozama, Isabela y Haina, un mar y 300 días de sol al año.

Debería ser la ciudad más fresca del Caribe y es una de las más calientes y obesas.

Esa contradicción tiene nombre: cemento. Entre 1995 y 2023 el Distrito Nacional perdió 1,450 hectáreas de árboles, según imágenes Landsat del USGS. Pasamos de 18% a 11% de área verde por habitante. La OMS recomienda 9 m² por persona. Aquí tenemos 3.2 m².

Tallar el verde no es un problema de paisaje. Es un problema de salud y se mide en kilos. La cadena es directa: Menos árboles = Más obesidad infantil. Se talan los árboles de los ríos ? sube el calor ? se encierran los niños ? sube el peso.

Cada 10% menos de cobertura arbórea sube 0.8°C a 1.2°C la temperatura local. Hoy barrios como Los Mina o Sabana Perdida marcan 41-43°C de temperatura superficial, vs 33°C en el Mirador Sur arbolado. Con sensación térmica de 36-40°C ocho meses al año, ningún padre saca a un niño a jugar a las 3pm. Y no hay dónde ir: El 68% de las calles del DN no tiene un árbol cada 20 metros. Sin aceras, sin canchas, sin parques a 10 minutos caminando, la calle pasó a ser solo de carros.

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El patio se volvió pantalla: La OPS confirma que 78% de niños en Latinoamérica no cumple los 60 minutos diarios de actividad física que exige la OMS. En Gran Santo Domingo, el 82% usa pantallas más de 5 horas diarias. El resultado: 39.1% de niños de 5 a 19 años en el Gran Santo Domingo tiene sobrepeso u obesidad, vs 35.8% a nivel nacional, según UNICEF 2022. Cumplimos los ODM de hambre y educación, pero criamos una generación encerrada.

El crimen urbano: el Río Ozama de espaldas, de pulmón a cañada.

Por la Ley 64-00, los primeros 30 metros de ribera deben ser de protección ecológica y uso público. Qué hicimos: Lo llenamos de casetas, parqueos, muros y solares. El río está "de espaldas" a la ciudad. Sin mangle ni úcar que filtren, cada lluvia es inundación. Sin sombra, cada verano es encierro.

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El Ozama debería ser nuestro "aire acondicionado natural". Hoy es un muro de concreto que divide y enferma. El Mirador Sur ya demostró lo contrario: una cañada reforestada en los 90´s bajó 2°C toda esa zona y es hoy el metro cuadrado más caro de la ciudad.

Sí se puede: Medellín y Curitiba ya lo hicieron. No falta presupuesto. Falta decisión política.

Medellín: Sembrar en las quebradas. En los 90 era más violenta y densa que Santo Domingo. Sembró 880,000 árboles en 30 "Corredores Verdes" que conectan cerros, ríos y barrios. Resultado en 4 años: -2°C de temperatura y +40% de uso de espacio público. Las quebradas que eran basureros hoy son parques lineales con ciclovía.

Curitiba: La ciudad de los 400 metros. Desde 1970, Curitiba exige un parque a máximo 400 metros de cada casa. Inventó la "Calle de Juego": cada domingo cierra barrios populares para que los niños jueguen. Cuesta conos y policía. También, creó el "Cambio Verde": familias pobres cambian basura reciclable por frutas y verduras. Salud y ciudad en el mismo programa.

Tres propuestas para Santo Domingo:

1. Ozama Parque Lineal: Recuperar 30m de ribera en tres tramos piloto: Los Tres Ojos-La Zurza, Domingo Savio y Sabana Perdida. Sumamos 400+ hectáreas de parque público sin comprar un metro. Impacto: +2.6 m² verde/hab y -3°C en la ribera.

2. Sombra Obligatoria: Ley 5x1. Por cada árbol talado, sembrar cinco. Un árbol grande cada 8m de frente en obras nuevas. Meta: 10,000 árboles nuevos/año en calle.

3. Domingo de Calle: Cerrar 12km de avenidas, un domingo al mes. Conos y policía. Devolver la calle sin obras.

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No necesitamos un elevado. Necesitamos devolverle la ciudad a la gente.

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La obesidad también se diseña. Un niño obeso no es solo un niño que come mal. Es un niño que no tiene sombra para correr, calle segura para montar bici, ni río para mirar. Perdimos las áreas verdes por crecimiento caótico. Podemos recuperarlas con orden y esfuerzos colectivos. Medellín lo hizo en crisis. Curitiba lo hizo hace 50 años. Santo Domingo tiene más agua y más sol que ambas.

Si una ciudad no tiene sombra para sus niños, no tiene futuro. Es hora de quitarle cemento al Ozama y devolverle la calle a la próxima generación.

Referencias: . 1.

1. USGS Landsat Archive 1995-2023

2. OMS Urban Green Spaces 2016.

3. EPA Heat Island 2023.

4. RD 2022.

5. Ley 64-00 Art. 122.

6. Alcaldía Medellín Corredores Verdes 2016-2019.