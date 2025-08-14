Las cosas no van tan mal como dice la oposición, siempre trágicamente abonada a la hipérbole. Ni tan bien como pretende hacer creer el gobierno, entrenado para dar buenas noticias. Existan o no.

Hay estudios macro económicos que suben y bajan la autoestima de los gobiernos en la dirección que apunten los calificadores de deuda. Y hay una prueba de andar por casa tan infalible como esa: el tamaño de la compra en los carritos del supermercado. Obsérvelos… ni las colas en las cajas son largas ni hay más de cinco cajeras. (Si eso no es un índice de micro economía…)

El presidente pasará balance ante sus camaradas y eso invita a los demás a hacerlo. Por favor, no saquen a colación otra vez lo bien que lo hicimos en la pandemia. Y sí, el turismo bate records.

No deberían presumir de batir la marca mundial de bonos y ayudas sociales: eso solo indica que los pobres siguen siendo muchos y no salen adelante solos. Es un populismo que ya atraganta a los pagaimpuestos que ven que la nómina pública también sube.

Tampoco saquen pecho por el crecimiento de las remesas: eso solo indica que miles de dominicanos trabajan allá para mantener a sus familias aquí. Es como un impuesto revolucionario disfrazado de generación de divisas.

Medio ambiente. Energía eléctrica. Educación. Salud pública. Basura. Esos son los renglones que deben desnudarse. ¿Cuánto hemos avanzado en cinco años? ¿Qué problema se ha resuelto o está en vía de resolverse? ¡Todos!, dice el gobierno. ¡Ninguno!, responde la oposición.

Los ciudadanos en medio y un poco recelosos. Desconfían de los dos bandos, presintiendo que las cosas podrían empezar a complicarse. Una situación rara: el gobierno de los empresarios es el más populista. ¡Está privatizando todo!, reclaman unos. ¡Parece socialista!, creen otros. (Pues eso… todo muy raro.)