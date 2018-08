O Rubén Maldonado, Presidente de la Cámara de Diputados, no entiende el sentido de la oración o a sus señorías les sobra el dinero. Con una lujosa invitación, Maldonado invita a un “Desayuno Nacional de Oración” el 8 de agosto en el Salón Garden Tent del Hotel Embajador.

Así no.

Que nadie entienda este escrito como un alegato anti religioso. La espiritualidad es buena hasta para la salud y no solo del alma, como se ha demostrado científicamente. Rezan hasta los agnósticos porque rezar no es poner los ojos en blanco, levantar los brazos o salir con un megáfono a darle la tabarra al vecino para convertirlo (¿en qué?) o ir a misa los domingos. Y que cada quien rece cuando, donde y a quien quiera. Aquí se puede, en otros países decapitan cristianos.

Pero es indamisible que el presidente de la Cámara de Diputados gaste el dinero del contribuyente en una ctividad que no solo se sale de las responsabilidades de su puesto (al que llegó porque los peledeístas se turnan los cargos “uno para mi y otro para ti”) sino que es una simplista hipocresía.

No recen tanto en público y trabajen mejor. Los ciudadanos merecemos un respeto y las instituciones que ustedes maltratan deben ser entendidas más profesionalmente. Si quieren rezar, recen. Los demás también lo hacemos en iglesias, templos, sinagogas o le damos al yoga sin necesidad de reservar un hotel de cinco estrellas o convocar a la prensa para que nos haga inspiradoras y beatíficas fotos.

No, no es buena señal que los diputados se vayan a un hotel de lujo a rezar. No implica mejores intenciones ni mayores compromisos. Está de moda que te “bendigan” hasta cuando pagas en el supermercado, pero eso no quiere decir nada. No vacíen el sentido de la oración ni de labor del legislador. Tómense este país en serio. Amén.

IAizpun@diariolibre.com