No era habitual ver pelear a los peledeístas. Siempre se tuvo al partido morado como el más disciplinado, el que lavaba “los trapos sucios en casa”, el que pasara lo que pasara dentro era un disciplinado equipo ante el ojo público.

Ya no. Ya se critican en privado y en público, especulan a diestra y siniestra, conspiran con mayor o menos discreción. No son tan gritones como los perredeístas ni tan obvios como los reformistas pero van a ser (o son) carne de redes sociales en una campaña que ya es larga. Entre peledeístas, el fuego amigo es implacable. Pero el problema del país no es ese. El problema es que la democracia dominicana parece vivir siempre al borde del infarto cuando no es así. El discurso de los políticos es bastante más alarmista y exagerado que el de la calle.

Son ellos los que alteran el ritmo, los que viven al borde de la inconstitucionalidad, los que juegan con acusaciones y notas de prensa que buscan un titular que merezca una respuesta para no salir de la primera página. O del post. O del hilo. Los que hablan de dictadores, presienten un nuevo Trujillo, advierten contra la invasión del imperio, la vuelta a la colonia.

Nada de eso se respira en la calle.

El PLD enfrenta una situación complicada en la que importan más los puestos de trabajo dependientes de sus siglas que la ideología. Cuentan más los procesos legales abiertos o por abrir, cerrados o por cerrar que la posibilidad de enfrentar una oposición capaz de sacarle del poder. Pueden ser ellos mismos los que provoquen un cambio de ciclo.

Los electores, a veces, se cansan.