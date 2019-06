El lenguaje y la mirada

Para los artistas, el lenguaje son las herramientas que escogen para su pieza y su mirada se enfoca en lo que quieren que los demás veamos. Esta semana se entregó el Premio Diario Libre de Arte Contemporáneo (DLAC) y quedó inaugurada la exposición que permitirá ver -hasta el 1 de septiembre- los trabajos ganadores y los finalistas.

¿Qué ven, qué dicen los artistas que participaron? Miran lo que les rodea, lo interpretan desde la experiencia de su juventud y explican con voz propia lo que quieren que veamos. A juicio del jurado, los trabajos de los 34 finalistas hablaron de “la violencia, el valor del dinero, el infanticidio, los valores sociales, el medio ambiente, la política y la salud mental.” Al fin, y como en todas las generaciones de artistas que les precedieron, los jóvenes creadores dominicanos viven en un entorno que marca la dirección de su trabajo.

Una opción puede ser escapar de la realidad. Otra posibilidad... recrearla, denunciarla, tratar de cambiarla. Para unos, bastará con crear belleza. Para otros, sacudir al espectador no es opcional, es un mandato del Arte con mayúsculas. Pero el Arte también es una vía para escapar de la realidad. Es un espacio en el que la imaginación y el espíritu encuentran campo. Aire. Es libertad absoluta para el que lo hace y para quien lo admira.

Un escritor suele aceptar que alguien no disfrute su libro. Un periodista sabe que hay muchas probabilidades de que alguien le refute desde la primera palabra hasta la última de su artículo. Un diseñador de moda a veces hasta agradece que no todo el mundo use su ropa. Un cantante entiende que hay géneros para todas las edades y gustos. Un poeta sabe que la poesía es la pasión de una minoría. Pero un artista plástico vuelca tanto de sí mismo en cada pieza que raramente acepta que alguien no la admire.

(Y en eso se parecen a los críticos que les juzgan...)