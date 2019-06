“El poder es el poder y el poder no se desafía”. Increíblemente esta desafortunada frase la ha pronunciado un legislador. Y no habla del poder legislativo (podría tener más sentido) sino de poder-poder. De la apisonadora. El poder omnímodo que se encuentra en una dictadura. El PODER.

Manuel Díaz, el autor del exabrupto, es diputado por Villa Altagracia. Avisa de que la reforma de la Constitución para permitir la reelección de Medina va porque va. Así, a pura machada. La cuestión, una vez más, es la selección que se hace en los partidos para elaborar las listas de los candidatos que los electores elegimos. Si el diputado peledeísta no es amonestado, advertido, sancionado, avisado... (use el verbo que más le guste) por su propio partido, no hay mucho más que hacer.

La depuración es obligatoriamente previa a la votación. Y además de los habituales criterios de fidelidad al líder, conducta más o menos decorosa, militancia y liderazgo demostrados etc... a partir de ahora se impone un minucioso examen de talante democrático. Díaz no lo pasa, evidentemente. No pasa ni la prueba del disimulo, en el que la mayoría de los políticos se destacan. (Va con el puesto).

Aseguran que el poder es un gran afrodisíaco. Y que el que sube y lo alcanza no puede luego bajar. Que hay que dar un carguito para conocer a Mundito. Que el poder obnubila, que transforma. Que el poder es para usarlo, que el poder absoluto corrompe absolutamente. Que cuando tiene poder es cuando se prueba el carácter de un hombre, que el poder solo desgasta al que no lo tiene...

Todos los grandes pensadores han dedicado parte de su obra a entender y explicar el poder. Su efecto sobre la vida política y sobre los ciudadanos. Sobre los súbditos.

Por ser sábado, no nos vamos con un filósofo aburrido. Nos vamos con Rubén Blades:

“El poder no corrompe; el poder desenmascara”.