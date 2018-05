Gazcue es un recuerdo

Gazcue con z es un recuerdo. Gascue con s es lo que manda ahora la Academia, pero no sabe igual.

Gazcue sombreada. Silenciosa, discreta en su señorío. De bellas casas con jardines tranquilos, unos modestos, otros impactantes. Gazcue gestaba ya en los años 80 en la decadencia de quien se empecina en no cumplir años, como si bastara el pasado para retener la posición. Cahobazul gritaba Gazcue es arte, pero nadie le puso mucha atención.

Los años pasan para todos. Mujeres, hombres, casas, calles, barrios, ciudades, sociedades... Lo que era viable para una generación es imposible para la siguiente.

Hoy Gascue con s es irreconocible para aquellos que pasearon sus aceras cuando era con z. Los edificios de apartamentos han sustituido a las que fueron particulares joyas de la arquitectura dominicana del siglo 20 y los jardines son parqueos de los establecimientos comerciales que han sustituido a las hermosas casas familiares. Las calles antes tranquilas albergan hotelitos (“unos respetables, otros no”, dirían las señoras de Gazcue) y cafeterías que sirven a centros de estudio nocturno y oficinas públicas. Hay rutas de concho, valet parking para clínicas abarrotadas, bancas y colmadones. Ruido.

Gazcue es el recuerdo, Gascue es lo que es y merece mejor cuidado municipal. Santo Domingo es una ciudad cruel con su arquitectura. Con su pasado, en realidad. Las plazas y los parques aparecen y desaparecen. La arrabalización es un presentimiento, algo que está siempre a punto de ocurrir. Tanto en los barrios ordenados como en los improvisados existe el riesgo de que algo vaya a peor.

Gazcue no existe, no se pudo o no se supo evitar el olvido. Gascue, como quiere la Academia, es otra cosa.

IAizpun@diariolibre.com