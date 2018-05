Esto lo escribí hace unos años y alguien muy querido me pidió que lo reprodujera:

Mi madre falleció hace ya treinta años, y daría todo lo que tengo y pueda tener, por volver a sentarme a su lado a oírla contar historias y dar consejos; por escuchar su risa espontánea y sus comentarios en forma de chiste, sobre todo lo que pasaba a su alrededor.

Ella inculcó en mí gran parte de lo que soy: me enseñó el amor a la lectura, a la historia y a la literatura, y como buena maestra que era, me formó en las buenas maneras, en el respeto y en el concepto del buen ciudadano. No tengo con qué pagarle aunque hoy tuviese la fortuna que no tengo.

Conocí de mi madre la angustia del salario breve y cómo se le salía del pecho el corazón por ayudarnos a “quedar bien” en todas las actividades en que nos metíamos. De ella aprendí el sentido de la solidaridad, de que “el ruido no hace bien y el bien no hace ruido”.

Ella me cuidó, me comprendió, me animó cuando desfallecía en el largo camino de la vida, y siempre encontró la forma de hacerse sentir presente en todos los momentos de mi existencia.

La evoco y la veo trabajando siempre, enseñando siempre, orientando siempre y con un escudo en la mano para defendernos siempre de todos los ataques. La recuerdo grande, cada día más grande en el recuerdo agradecido. Estoy seguro que cientos de miles de dominicanos pueden contar historias parecidas y que sienten lo mismo que yo por sus madres, vivas o muertas, y que eso los hace mejores personas, porque saben que tienen ese ángel tutelar para orientar sus pasos.

Que este Día de las Madres nos sirva para reafirmar ese amor infinito como el de Dios y que no termina nunca. Feliz día, mamá.

