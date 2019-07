Interrogatorio ficticio (o real) a Odebrecht

Señor, parece que usted no dio todos los datos a la Procuraduría sobre los sobornos en RD, que mintieron...

Odebrecht: Yo di todos los datos que me pidieron. Cuando ofrecí los de Punta Catalina me dijeron que eso no formaba parte de la investigación, que solo llegaba hasta el 2014. Nunca hemos mentido...

Señor, entonces usted tenía esos datos?

Odebrecht: Claro, y todo el mundo lo sabía. Estábamos tan preocupados que los pagos los hicimos con seudónimos...

Señor, pero aparecen pagos que se dice eran legales, como parte de contratos de construcción, que fueron pagados por la “división de sobornos”...

Odebrecht: je, je, je, es que estábamos tan acostumbrados a pagar de esa forma en su país que se nos chispoteó. Además, ¿cuál era la diferencia?

Señor, parece que con Punta Catalina se les fue la mano...

Odebrecht: Lo que pasa es que nuestra fama ya era notoria. Todo el mundo quería asociarse con nosotros, pero teníamos las metas muy claras: solo seleccionábamos a las personas que podían darnos lo que queríamos y a esos los premiábamos bien. Nadie puede alegar ignorancia.

Señor, entonces ¿ustedes están de acuerdo en dar todas las informaciones, los nombres, etc., para que esto se aclare?

Odebrecht: je, je, je, pregúntenle al Procurador...