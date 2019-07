Mejor conducta y no leyes...

Si las leyes fueran la panacea que cura todos los males sociales, este sería el mejor país del mundo. Aquí, para todo y por todo, pedimos una ley. Incluso, no nos gustan las leyes “viejas”, aunque solo tengan diez años de vigencia, y preferimos crear leyes nuevas para todo, hasta para problemas que todavía no tenemos. Mejor si esas leyes vienen redactadas desde fuera porque así nos ganamos la buena voluntad del amo, aunque sean inaplicables.

Hay que tener leyes, nadie lo niega, pero es mejor tener conductas, que es lo que nos falta.

Se cuenta la historia del dominicano que en la estación del metro de un país europeo, observó que había un paso gratis. Preguntó en boletería el porqué de ese espacio. “Para los que no pueden pagar”. -Entonces pasaría todo el mundo por ahí- razonó el criollo pensando en la conducta habitual en su país. -¿Y por qué habrían de hacerlo, si pueden pagar?- fue la respuesta.

Evidentemente, hay que pagar para sostener el servicio, pero eso no le pasa por la cabeza al criollo que aparentemente no sabe de dónde sale el dinero del Gobierno...

Es ese tipo de conducta, la del país europeo, la que necesitamos cultivar en este país, la de no aprovecharse en las filas; las de cobrar y pagar lo justo; las de respetar y exigir respeto y la de establecer una república de ciudadanos, no de compadres y socios de negocios, que se declaran impunes y que no pueden ser juzgados.

Se dirá que sueño, pero puedo mostrar ejemplos en toda la historia de la humanidad que demuestran que es posible lograrlo. Mostremos el poder de cada uno y veamos qué pasa...