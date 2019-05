Otra categoría

La fotografía del ex presidente Leonel Fernández rodeado de ex jefes de la Policía tiene muchas interpretaciones. Tantas, probablemente, como experiencias personales tengan los ciudadanos electores con la Policía. Como grupo, como cuerpo, la Policía no deja indiferente.

Le seguirán muchas otras imágenes. El político (aplicable a todos los candidatos) con los obispos, con los evangélicos, madres solteras, campesinos con o sin tierra, empresarios grandes y pequeños. El candidato con emprendedores o con jóvenes sin trabajo, estudiantes, una señora en silla de ruedas, abuelos con sus nietos, ex convictos regenerados, un dominicano que vive en Nueva York, un ama de casa comprando un pollo, el desempleado, el pluriempleado, un atleta con medallas...

Todos y cada uno de los votantes somos parte de un segmento para el que el político en cuestión tiene un mensaje adecuado. Ya no somos clase alta, clase media, clase popular. Ahora estamos divididos en cientos de categorías que hay que conquistar una por una.

Pero esta no es una precampaña cualquiera. Tiene un ingrediente muy específico. La duda (generada no tanto por él como por otros) de si Danilo Medina decidirá presentarse a una tercera reelección. Y de cómo conseguirá hacerlo, entendiendo que la actual Constitución se lo impide. Y esta particular coyuntura ha generado una categoría de electores un tanto complicada.

Imaginemos esta encuesta:

-¿Apoya usted que se modifique la Constitución para que Danilo Medina pueda reelegrise?

- No

-En caso de que Medina fuera candidato, ¿votaría por él?

-Sí

(Haga la prueba, no son pocos...)