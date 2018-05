El tripartismo, es decir, la participación del Estado, el empresariado y los trabajadores en la toma de decisiones sobre temas de carácter económico y social, es un fenómeno nuevo que en nuestro país surgió del “Diálogo Tripartito”, convocado por la Conferencia del Episcopado Dominicano y liderado por monseñor Agripino Núñez Collado, a partir del año 1985.

Los logros de sus primeros años de acción fueron notables, incluida la redacción de un nuevo Código Laboral y numerosos acuerdos básicos que evitaron conflictos laborales y sociales que tenían carácter serio.

Gracias a ese Diálogo, en la Seguridad Social se instauró el tripartismo como regla en la toma de decisiones, pero su mal uso ha degenerado en crisis que han paralizado la renovación de esas instituciones.

El tripartismo parte de la idea de que las decisiones en el campo social y económico no pueden ser impuestas por una sola de las partes o por la colusión de dos de ellas, sino que deben ser el resultado de la negociación y el acuerdo.

Como cada una de las partes tiene poder de veto, lo que está detrás es la necesidad de pactar en todo momento, no crear una parálisis por la incapacidad para concertar.

La seguridad social es una conquista demasiado importante para el país para que quede en manos de empresarios sin corazón, o de sindicalistas aburguesados. Mucho menos, que el Estado pretenda apropiarse de lo que no es suyo. Así mismo, no puede ser un candado para que el sistema no otorgue las ventajas que demanda la justicia y la protección que merecen las actividades económicas. Hay que concertar y seguir adelante.

