Hay funcionarios a los que nunca se les podrá acusar de no pensar a largo plazo... El Ministro de Turismo, por ejemplo, acaba de publicar la convocatoria a la licitación pública para los bonos del Día de las Madres 2019 con los que obsequiará a las empleadas del Mitur.

Es el tiempo que falta y el concepto mismo del gesto, la sensación de “te regalo una fundita” que no abandona la práctica política en este siglo 21. Es el uso del dinero público que tanto nos cuesta a los contribuyentes. Es la cantidad de problemas comunes sin resolver y el dinero utilizado en relaciones públicas e imagen. Es el paternalismo del gesto del empleador hacia el trabajador. Es el anacronismo que encierra la felicitación. Es el uso arbitrario e innecesario del dinero público, que se repite varias veces a lo largo del año, en diferentes fechas, en todas las oficinas públicas.

En 2019 se cumple en primer centenario de la OIT la Organización Internacional del Trabajo. Mucho ha cambiado la realidad del entorno laboral. Para bien, normalmente, con sus altos y bajos. Es un aniversario que encontrará a los sindicatos en uno de sus momentos más irrelevantes. No sólo aquí. El mercado laboral deprimido en casi todo el mundo, la amenaza de la desparición de profesiones, puestos de trabajo, funciones que arrastra la tecnología. El aburguesamiento de los líderes sindicales. El cambiode una sociedad que no se ve reflejada en determinadas estructuras. Y no es que no sean necesarios los sindicatos... pero son del siglo XX.

Bonos por el Día de las Madres 2019. A nadie le amarga un regalito, es verdad. Todo el mundo contento, da buen ambiente en la oficina, madre no hay más que una...

La cuestión es que los regalos deben salir del bolsillo del que regala. Y entre la caridad mal entendida, el populismo y el dispendio del dinero público hay pocos límites. IAizpun@diariolibre.com