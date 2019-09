Precisiones sobre las primarias

Como es la primera vez que nuestro país organiza unas elecciones primarias del tipo de las que se van a celebrar el domingo 6 de octubre, conviene hacer algunas precisiones para que la gente no se cree falsas expectativas sobre esas votaciones.

1. Tradicionalmente, a las primarias partidarias acuden pocos votantes. Habitualmente, menos del 20 por ciento del padrón. Una encuesta entre lectores de este diario indica que un 31 por ciento piensa votar en las primarias, mas es probable que el porcentaje sea mayor que el promedio debido a dos factores importantes: el primero, la cantidad de cargos en disputa y la cantidad de candidatos. Como son casi 12 mil candidatos, estos deberán movilizar a sus simpatizantes para lograr su victoria. El segundo, la polarización en el Partido de la Liberación Dominicana que motivará a la participación.

2. Las primarias las gana el que lleve más gente. Las elecciones primarias se ganan con “logística”, como gustan decir los operarios políticos. El candidato que no cuente con recursos suficientes para mover a sus partidarios, podrá ser todo lo popular que quiera, pero perderá, pues las primarias no son definitivas, sino el primer paso para ganar una posición electiva y a los votantes hay que motivarlos que se levanten de sus camas y cojan “la pela” de votar por algo cuyos frutos puede que no vean.

3. Los candidatos elegidos pueden no ser los candidatos. Me explico: en estas elecciones funcionarán las cuotas de la mujer y de la juventud. Si no se cubren las cuotas entre los elegidos, puede que algunos de ellos deban ceder su puesto. Todos irán a los tribunales...