El establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China era algo que iba a ocurrir más temprano que tarde por numerosas razones de geopolítica y de conveniencia comercial.

No hay dudas de que las relaciones que sostuvimos con Taiwán por más de 70 años fueron provechosas para ambas naciones y que debemos estar agradecidos de toda la ayuda técnica y económica, así como del intercambio comercial entre nuestras naciones.

Pero el hecho era inevitable dada la correlación de fuerzas en el mundo. No se debe olvidar que el primero que le sacó la alfombra de los pies a Taiwan fue Estados Unidos y luego de ese precedente comenzó a funcionar la teoría del dominó. Por eso no se entiende la protesta de algunos congresistas estadounidenses ante la decisión dominicana.

No es que será más fácil negociar con China que con Taiwán. No se trata de eso, sino de reconocer que el juego internacional ha cambiado y que sin China muchos de los propósitos internacionales del país no hubiesen sido posibles. Acceder a un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo.

Las oportunidades de comercio e inversión son muy amplias con China, incluyendo el número de turistas que podrían visitarnos y las posibles inversiones en hoteles y casinos en las costas dominicanas.

China podría financiar importantes obras de infraestructura, incluyendo un tren de carga y pasajeros que enlace las distintas regiones del país.

Creo que la decisión fue correcta y que se estaba agotando el tiempo para tomarla. Ojalá sea para bien.

