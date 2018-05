Eliminar los exámenes, las calificaciones... no necesariamente debe ser visto como un avance del sistema educativo. Los modelos pedagógicos evolucionan, es verdad; no todo debe permanecer detenido en el tiempo.

Pero la verdadera igualdad se consigue dando a todos los niños las mismas oportunidades, no las mismas calificaciones. O la ausencia de ellas.

Las razones que se esgrimen para quitar exámenes, evaluaciones, rankings... suelen estar motivadas por temas ajenos al rendimiento académico. Que la competencia no es buena, que hace sentir mal a los que no alcanzan los primeros puestos. Que así se evita la deserción escolar, que nadie queda excluido. Que hay que inculcar el deseo de aprender, no solo el de superar unas pruebas...

Pero competir -especialmente con uno mismo -no es malo. Tampoco ser evaluado. Superar una mala calificación enseña a manejar la frustración, a corregir una mala actitud, a empeñarse en lograr un objetivo. La disciplina, el esfuerzo personal, la autosuperación son valores tan importantes o más que el listado de las cordilleras del país (que también hay que saber...) Que “todos pasan para que nadie se sienta mal” es equivalente a decir “da igual; aprendan o no, van a pasar”.

Las calificaciones de los alumnos también miden a los maestros y a los centros. Cuando en la gestión de Milagros Ortiz Bosch se hizo público un primer ranking de los resultados en las Pruebas Nacionales de colegios privados y escuelas públicas hubo muchas sorpresas. Colegios bilingües y reputados quedaron muy por debajo de algunos centros públicos de la capital y del interior. Fue un baño de realismo que movió a los padres a exigir más, cayeron mitos y prejuicios y se revisaron maestros y autoridades. Todos salieron ganando... pero nunca más se hicieron públicos.

IAizpun@diariolibre.com