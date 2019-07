Tranque a banda en el PLD

No hay que ser un experto en tácticas guerrilleras para saber que las movilizaciones que se realizaron frente al Congreso Nacional la semana pasada lo que buscaban era romper el tranque en el Partido de la Liberación Dominicana y que, de ese modo, surgiera un intento de mediación para resolver la crisis de ese partido.

Vista la crisis en ese momento, Leonel Fernández estaba en completa desventaja. En primer lugar, los votos para aprobar una reforma constitucional se estaban moviendo peligrosamente hacia el lado del Gobierno. En segundo lugar, Leonel no podía propugnar por la “opción democrática”, es decir, someter a votación en los organismos del partido su posición porque no tiene mayoría en los mismos y, en tercer lugar, por más que repita el argumento constitucional, la gran mayoría de la población sabe que de lo que se trata es de una lucha por la candidatura presidencial del partido morado.

Esto no quiere decir que la gente apoye una reforma constitucional para permitir la reelección. Lo que este análisis señala es que a Leonel Fernández solo le quedaba el recurso de mostrar su capacidad de movilización para forzar una salida.

En toda negociación, sin embargo, tiene que haber algo que negociar y cierta paridad de fuerzas. Es evidente que Leonel no puede negociar su candidatura. Ya quemó las naves, y es evidente que del lado del danilismo no van a dejar pasar la candidatura de Leonel a menos que se rehabilite a su líder y ambos se retiren de la lucha y escojan a un tercer candidato, que podría no ser uno de los que se han lanzado, aunque Margarita se quemó con unas declaraciones recientes. Esperemos...