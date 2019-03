Transversal. Neutro.

Todo es transversal de un tiempo a esta parte. Hace un par de años todo era holístico. Las palabras se ponen o pasan de moda y arrastran ideas y conceptos.

En periodismo también. Si antes se enseñaba el periodismo de género ahora se insiste en el periodismo con género. Y tiene sentido, es un cambio de preposición que es algo más que un matiz o un guiño. Periodismo de género es hablar de las mujeres. Periodismo con género es mirar, en toda noticia, cómo afecta lo que sucede a las mujeres, y aprender a distinguir si la historia que se narra les afecta de manera específica por ser mujeres. Y puede ser que sí o que no.

El género es realmente un tema transversal.

Pero es artificial empecinarse en el lenguaje inclusivo. Ni es mejor, porque no facilita la economía en el lenguaje, ni utilizar el masculino genérico implica una mentalidad machista o excluyente. ¿Alguna mujer que haya oído en un aeropuerto “Señores pasajeros...” se ha sentido excluida, vejada, relegada? No lo creo. Pero los altavoces de los aeropuertos españoles ya no lo dirán más. Tampoco dirán “señores pasajeros y señoras pasajeras”, seguramente para evitar la discusión de por qué los pasajeros van antes que las pasajeras... Llamarán a la puerta de embarque con un lenguaje “más inclusivo”.

Un paso más: utilizar el femenino como se utiliza hoy, según la gramática, el masculino. Deseablemente será una moda y por la dificultad se reducirá a un grupo de empecinados militantes. Postureo, histrionismo.

Parecería que nos quieren enseñar a hablar en neutro. Es muchísimo más difícil de lo que parece. (Y no ayuda a entenderse, que debería ser lo importante...).