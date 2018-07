Mi respuesta final

El comunicado del Colegio Médico Dominicano vuelve a mostrar que muchos no saben leer cuando se trata de sus intereses. El editorial de Diario Libre de fecha 18 de julio, titulado “Cárteles, no individuos”, señalaba muy claramente que no se trataba de médicos individualmente, sino de las sociedades médicas especializadas y las clínicas que habían creado un [...]