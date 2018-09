Ney Diaz Henríquez, la audacia del genio

...Algo atroz, estúpido, se lo llevó en tiempo y lugar raros. Ney no debió haber muerto así, ni tan joven. Pero así es la vida, que es como es y no como queremos que sea. La biografía de un autor puede ser terrible; pero no es su obra. Su obra lo trasciende y casi siempre deja al humano común con más preguntas que respuestas; aunque el absurdo se lo trague todo.