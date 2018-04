3 protectores solares diarios sin brillos y sin efecto fantasma

Hello, hello! Hoy les tengo 3 recomendaciones de protectores solares perfectos para usar debajo del maquillaje que no te sacarán brillo y no te darán el horrible efecto fantasma. Productos mencionados: –Neutrogena Ultra Sheer Liquid Daily Sunscreen SPF70: https://amzn.to/2FeffOi –Heliocare Color Compacto Oil-Free SPF50 en el tono Brown: https://bit.ly/2JkLrlG –ISDIN Fotoprotector Fusion Water SPF50: https://bit.ly/2qTx8h1 [...]