Boxycharm Unboxing Mayo

Hello, hello! Hoy les tengo el unboxing de mi cajita Boxycharm de mayo. Me pruebo casi todos los productos que vienen en la cajita (-1) mientras les doy mis primeras impresiones de los productos. Productos que vinieron en la cajita este mes: –PUR Cosmetics Sculptor Palette –CoverFX Blurring Primer –Pretty Vulgar The Ink Gel Eyeliner [...]