CoverlGirl Trublend Matte Made Review

Hello, hello! Hoy les tengo el review de la nueva base de CoverGirl Trublend Matte Made. Un base de maquillaje que promete ser mate, durar hasta 12hrs y no transferir al roce. Mi tono: T30 (en MAC soy NC42 para que lo tengan de referencia). Disponible en 40 tonos divididos en Light, Medium, Tan y [...]